Base: Manaus e Recanto goleiam na estreia do Campeonato Amazonense Sub-14

Manaus/AM - O Manaus e o Recanto estrearam com goleada no Campeonato Amazonense Sub-14, na tarde dessa quarta-feira (20), no campo da Ulbra. Enquanto o Gavião do Norte venceu o Manancial por 8 a 0, o Recanto fez 7 a 0 no América de Manacapuru.

Bryan e Samuel, ambos duas vezes, Keyson, Marcelo, Amilton e Romário marcaram para o Gavião do Norte. Já pelo lado do Recanto, Luis Davi, duas vezes, Jullyo, Gustavo, Lucas, Calebe e Samuel garantiram o resultado.

Manaus 8 x 0 Manancial

Ainda aos sete minutos de jogo, Bryan abriu o placar para o Manaus. Dez minutos depois, Samuel completou cruzamento vindo da direita e ampliou o marcador. Aos 29, novamente Samuel, desta vez recebeu ótimo passe, saiu na cara do gol e tocou na saída do goleiro para colocar o 3 a 0 no placar.

Já na segunda etapa, Bryan aproveitou jogada pela esquerda e completou de primeira para ampliar ainda mais a vantagem. Aos 18, Keyson recebeu pela esquerda e mandou para o fundo do gol para fazer o quinto do Manaus. Três minutos depois, Marcelo foi quem recebeu dentro da área, finalizou de canhota e cantou com uma falha do goleiro para colocar o 6 a 0 no placar.

Aos 23, nova chegada do Gavião e Amilton, livre do lado direito da área, fez o sétimo. E já no último lance, Romário converteu cobrança de pênalti e fechou a conta de 8 a 0 para o Manaus.

Recanto 7 x 0 América de Manacapuru

O Recanto abriu o placar ainda aos cinco minutos de jogo, com Luis Davi. Aos 11 minutos, o camisa 38 fez seu segundo gol e ampliou a vantagem. Dois minutos depois, foi a vez de Jullyo balançar as redes para fazer o 3 a 0.

Aos 22, Gustavo recebeu na entrada da área, acertou um chute firme e fez o quarto gol do Recanto. Cinco minutos depois, Lucas aproveitou escanteio cobrado na área e finalizou de cabeça para colocar o 5 a 0 no placar.

Já na segunda etapa, aos 23 minutos, Calebe aproveitou rebote do goleiro e fez o sexto do Recanto. Já aos 29 minutos, Samuel aproveitou bola rebatida na área e colocou o 7 a 0 no placar.

Próxima rodada

Na rodada seguinte, o Manaus encara o Inter Academy, na Colina, enquanto o Manancial enfrenta o Instituto São José, no mesmo estádio. Por sua vez, o Recanto visita o São Raimundo, também na Colina, e o América recebe o Amazonas, no Gilbertão, em Manacapuru. Todos os jogos serão realizados na próxima terça-feira (26).