Base: Librade e Fast fazem final do Amazonense Sub-20

Manaus/AM - O título do Campeonato Amazonense Sub-20 será decidido entre Librade e Fast. De um lado, o Rolo Compressor, busca o tricampeonato da categoria e, do outro, o Papagaio do Norte que chega, pela primeira vez, a uma final. A decisão será em dois jogos, o primeiro nesta terça-feira (25), às 15h30, no estádio Carlos Zamith.

O último duelo será na sexta-feira (28), às 15h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

A arbitragem para o jogo de ida da final do sub-20 ficará a cargo do árbitro, Victor Hugo de Lima Barcelar; Assistente 1, Jeová Rodrigues dos Santos; Assistente 2, Ivo Fernando da Costa; Quarto árbitro, Antonio Carlos P. Frutuoso; Analista de desempenho, Djalma Silva de Souza.

Para o jogo da volta, o comando da arbitragem será de Halbert Luis Moraes Baia; Assistente 1, Dimmi Yuri das Chagas Cardoso; Assistente 2, Adriana Costa Farias; Quarto árbitro, Rodrigo Rodrigues do Couto; Analista de desempenho, Reginaldo Vasconcelos Noronha.

Como as equipes chegaram às finais

Aos 93 anos, o Fast Clube, tradicional nas categorias de base, quer o tricampeonato, mas tem pela frente um dos caçulas do futebol baré, o Librade, com apenas sete anos de fundação. As equipes que integravam o grupo A do Barezinho, estrearam na competição no dia 25 de maio. O Fast, inclusive, fez o jogo de abertura, diante do EBS e venceu por 3 a 2.

Durante o campeonato foram marcados 145 gols, o Librade marcou 24, contra 20 do Fast. É do Librade também o artilheiro, Elissandro, que balançou a rede dos adversários sete vezes.

Confira como foi a caminhada do Rolo Compressor e do Papagaio do Norte:

Fast Clube

Fast 3 x 2 EBS

Fast 3 x 0 Manaus

Paramazonas 0 x 1 Fast

Fast 0 x 1 Operário

Librade 3 x 4 Fast

Quartas de finais

Amazonas 0 x 4 Fast

Fast 0 x 1 Amazonas

Semifinais

Operário 2 x 0 Fast

Fast 5 x 0 Operário

Librade

Manaus 1 x 1 Librade

Librade 4 x 1 Paramazonas

Operário 0 x 1 Librade

EBS 0 x 3 Librade

Librade 3 x 4 Fast

Quartas de finais

Nacional 0 x 1 Librade

Librade 8 x 2 Nacional

Semifinais

Librade 2 x 1 Tabosão

Tabosão 0 x 1 Librade