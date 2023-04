Base: Final do Sub-13 2022 será neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A Diretoria de Competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou, nesta terça-feira (18), que a final do Campeonato Amazonense Sub-13 2022 acontece no sábado (22), no estádio Carlos Zamith. O confronto de terceiro lugar entre Manaus FC e São Raimundo EC está marcada para às 9h, já a disputa pelo título de campeão, entre Inter Academy e Instituto São José, às 10h30.

A competição foi retomada em 2023, a partir das quartas de final. Nessa fase, a Inter Academy derrotou o Rio Negro por 3 a 0 e, na semifinal, empatou com o Manaus em 1 a 1, mas avançou por ter terminado a fase de grupos da liderança e conquistado a vantagem do empate. O Instituto São José vem de duas vitórias no mata-mata, superando o América Sport de Manacapuru por 3 a 0, nas quartas, e o São Raimundo por 2 a 0, na semi.

Tanto na decisão de terceiro lugar, quanto na disputa pelo título, não existe vantagem para nenhuma equipe. Portanto, em caso de empate, as partidas serão decididas nos pênaltis.