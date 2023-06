Base: Conselho Técnico aprova regulamento e define início do Sub-12

Grupo B: Craques do Futuro, RB do Norte, Amazonas FC, Santos Manaus e Guerreirinhos Manaus.

“Na manhã desta quinta-feira, no Auditório da FAF, realizamos mais uma reunião do Conselho Técnico da base, na categoria Sub-12, com os representantes dos clubes inscritos que irão participar da competição. Apresentamos e aprovamos, por unanimidade, o regulamento, além da fórmula de disputa”, concluiu.

Manaus/AM - A Federação Amazonense de Futebol-FAF realizou, nessa quinta-feira (22), o Conselho Técnico do Campeonato Amazonense Sub-12, que tem como ano base 2011. O Diretor de Competições Adjunto, Thiago Durante, comandou a reunião que contou com a presença de oito representantes dos 10 clubes inscritos.

