Barezinho Sub-18: Sete FC, Manaus e Nacional estreiam com vitória, Líbano e Tarumã empatam

Manaus/AM - Na última sexta-feira (3), foi dada a largada na disputa do Campeonato Amazonense Sub-18 de 2023. Pelo grupo A, Líbano e Tarumã ficaram no 3 a 3, enquanto, o Naça estreou vencendo o América de Manacapuru por 5 a 1. No grupo B, o Sete FC venceu, após W.O. da equipe do Paramazonas. Já o Manaus FC superou o Princesa do Solimões por 2 a 1.

Os jogos

Na primeira partida do grupo B, na Ulbra, a arbitragem aplicou o W.O, pois o Paramazonas não compareceu ao jogo e o Sete FC conquistou os primeiros três pontos na competição.

No segundo duelo também na Ulbra, às 15h30, Manaus e Princesa do Solimões mediram forças na competição. O Gavião abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, com Levy e Miguel. Na segunda etapa, Márcio descontou para o Tubarão. Final: 2 a 1 para o Manaus FC.

No CT Barbosa Filho, às 14h, Líbano e Tarumã estrearam em um jogo eletrizante. As equipes ficaram no 3 a 3. Pedro, Kauan e Hiago marcaram para o Líbano, enquanto, Pedro Daniel, Max e Pablo fizeram para o Tarumã.

Em seguida, às 15h30, foi a vez do Nacional jogar em seus domínios. Contra o América de Manacapuru. O Leão da Vila Municipal aplicou a goleada da primeira rodada do Campeonato Amazonense Sub-18. Matheus, com dois gols, comandou o triunfo nacionalino por 5 a 1 diante da equipe da Terra da Ciranda. Keven, Matias e Leandro também balançaram as redes. Daniel fez para o América.

