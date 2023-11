Barezinho Sub-18: na Ulbra, Nacional e Fast vencem na abertura da 2ª rodada

Manaus/AM - O campo da Ulbra foi o palco dos primeiros jogos da 2ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-18, nessa terça-feira (7). Pelo grupo A, às 14h, entraram em campo Líbano e Nacional. Depois, às 15h45, o Fast enfrentou o Tarumã. O Naça venceu a segunda na competição e segue com 100% de aproveitamento.

De folga na 1ª rodada, o Tricolor de Aço estreou no campeonato e conquistou seu primeiro triunfo. Desta vez, quem folgou foi o América de Manacapuru.

Líbano 1 x 3 Nacional

No primeiro duelo do dia, o Nacional se deu melhor diante do Líbano, pelo placar de 3 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Leandro Vitor e Keven, na primeira etapa, aos 34 e 43 minutos, respectivamente. Matias, aos dois do segundo tempo, fez o terceiro. O Líbano descontou com gol de pênalti de Kauan, aos 14.

Fast 3 x 0 Tarumã

No segundo confronto, o Fast fez sua primeira partida na edição de 2023 contra o Tarumã. O Rolo Compressor venceu pelo placar de 3 a 0, entretanto, o primeiro tempo passou em branco graças ao goleiro do Tarumã, Guilherme, que defendeu dois pênaltis de Claudio Alberto.

Nos 45 minutos finais, o Fast conseguiu abrir o placar com Marcos Vinicius, aos nove. Um minuto depois, Claudio Alberto conseguiu balançar as redes e deixou o seu. Nos acréscimos, mais um pênalti. Alfrier foi para a cobrança e fez o terceiro do Fast.

Os outros jogos da 2ª rodada

Na quarta-feira (8), os times do grupo B entrarão em campo no CT Barbosa Filho. O Princesa do Solimões folgará. Confira os duelos:

Sete FC x Manaus FC, às 14h.

Santos Manaus x Paramazonas, às 15h45.

Com informações da assessoria