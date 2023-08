Barezinho Sub-16: Tarumã x Fast sofre alteração no Amazonas

O Tricolor de Aço dá o pontapé inicial na competição, diante do São Raimundo-RR, às 19h, no estádio Canarinho/RR, em partida única, na próxima quinta(17/08). Em caso de empate, o classificado sairá após disputa de pênalti.

O Fast, que está no grupo B, fez o jogo de estreia da competição e venceu o Tabosão, por 2x0, e lidera. No mesmo grupo, o São Raimundo também triunfou na primeira rodada. Recanto e América de Manacapuru ficaram no empate. A folga ficou por conta do EBS.

