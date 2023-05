Barezão Série B: FAF e clubes definem últimos detalhes para a disputa

Manaus/AM - Após o encerramento das inscrições do Campeonato Amazonense Série B, o Departamento de Competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF) realizou novo Conselho Técnico da competição, na manhã desta quarta-feira (17). Cinco dos sete clubes inscritos estiveram presentes na ocasião, em que definiu-se fórmula de disputa, regulamento e data de início.

A reunião, comandada pelo Diretor de Competições da FAF, Cláudio Nobre, e o Adjunto do cargo, Thiago Durante, teve como principal pauta discutida a fórmula de disputa. Os clubes optaram por uma diferente da apresentada pela Federação, em que todos se enfrentariam em turno único.

“Foi acatado um pedido dos clubes de uma proposta de fórmula de disputa vinda do Alvorada e que os demais aceitaram. A Federação, embora tenha proposto algo diferente, democraticamente acatou o que foi definido e esperamos que em julho a competição comece e transcorra da melhor forma possível. Todos os ajustes estão sendo feitos e até sexta-feira nós devemos estar publicando tanto a tabela detalhada dos jogos, quanto o regulamento da competição cumprindo o estatuto do torcedor”, explicou Durante.

O campeonato será sub-23 e está previsto para começar entre os dias 17 a 23 de julho. Ao todo serão sete equipes participantes, divididas inicialmente em dois grupos. O grupo A: Sul América, Librade, Alvorada e São Raimundo; e o grupo B: Clipper, RB do Norte e JC.

Com Sul América e São Raimundo na mesma chave, teremos a volta do clássico Galo-Preto e o presidente do Trem da Colina, Luiz Costa, comentou sobre a expectativa para a competição.

“Foi muito proveitosa a reunião e nada melhor do que ter um clássico Galo-Preto. Eu torci para que isso acontecesse porque é um alimento a mais no futebol, o Galo-Preto é sempre bem-vindo. Nossa chave é a mais difícil, de quatro saem dois, mas como todos quiseram assim, vai ser assim e esperamos que seja um bom campeonato da segunda divisão”, destacou.

Os dois melhores classificados de cada chave avançam para a próxima fase. Na semifinal, os confrontos são definidos por cruzamento olímpico. O primeiro colocado do grupo A, enfrentando o segundo do grupo B; e o primeiro do grupo B encarando o segundo do grupo A.

Em jogos só de ida, os times de melhor campanha possuem a vantagem em caso de empate. A final também será única, mas se o placar terminar igual no tempo normal, o campeão será conhecido nos pênaltis.