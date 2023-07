Barezão Série B: Cliper vence JC pela 2ª rodada em Manaus

O segundo tempo começou equilibrado, com chances para os dois lados, na prorrogação, aos 47 minutos, em um descuido da zaga do Tigre, o camisa 10 Guilherme, finaliza e sacramenta a vitória. Fim de jogo, Atletico Clipper Clube 3 X 0 JC.

O Clipper começou o jogo pressionando, logo aos três minutos, após passe do camisa 13, Armando, Thiago manda a bola para o fundo da rede sem chance para o goleiro, Gabriel. O JC acirrou a partida, na tentativa de reverter o placar, aos 16 minutos Franklyn cabeceou, mas a bola foi parar nas mãos do goleiro André Regly.

Manaus/AM - Atlético Clipper Clube e JC FC se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Amazonense Série B 2023. O duelo aconteceu no Carlos Zamith, o Cliper fez sua estreia na competição, já que folgou na primeira rodada e garantiu os três pontos, com vitória por 3 a 0, os gols foram de Thiago, Seninha e Guilherme.

