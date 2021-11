Barezão feminino estreia com vitória do Recanto da Criança sobre o CDC Manicoré

O Campeonato Amazonense Feminino começou no fim de semana, no Estádio Ismael Benigno, com a vitória do time Recanto da Criança sobre o CDC Manicoré por 3 a 1.

Acirrada desde os primeiros minutos, a partida entre Recanto e CDC Manicoré marcou o início do Barezão 2021. “Fizemos uma excelente partida, conseguimos atingir o objetivo inicial que era três pontos. A equipe teve uma boa atuação e reagiu bem ao cansaço físico. Agora vamos trabalhar para as próximas rodadas do campeonato”, afirmou o treinador Mauro Elias, do time Recanto da Criança.



Destaque para a jogadora que fez dois gols na partida, Vanessa Rodrigues, enfatiza a importância da vitória. “Começar o campeonato levando vantagem sobre o adversário é muito bom para dar segurança ao time. Apesar do cansaço físico, conseguimos equilibrar e fazer um bom jogo ”, afirmou.



Na próxima rodada do Campeonato Amazonense Feminino 2021 , o Recanto da Criança recebe o Tarumã, no estádio Carlos Zamith, às 15h desta quarta-feira (24/11).