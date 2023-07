Barezão feminino: 3B fica no 0 a 0 contra o JC mas se torna o primeiro finalista

Manaus/AM - No CT do 3B, os líderes 3B e JC empataram sem gols. Com o ponto somado, as Tigresas do Norte chegaram aos oito pontos, seguem na liderança e estão classificadas para a final, enquanto as Feras agora tem sete e estão logo atrás, na vice-liderança.

Já na segunda etapa da partida, o 3B ainda teve uma chance clara de sair com a vitória. Aos 30 minutos, Paulinha recebeu dentro da área e foi derrubada pela zagueira Paulinha. Nay foi pra cobrança, mas parou na goleira Lia, que acertou o canto e fez a defesa.