Barezão: duelo entre Amazonas e Nacional tem mudança de estádio

Manaus/AM - A partida entre Amazonas FC e Nacional FC válida pela sétima rodada do Campeonato Amazonense 2023 sofre alteração. Anteriormente marcado para ocorrer no dia 18 de fevereiro, às 15h30, na Arena da Amazônia, o jogo foi transferido para o estádio Carlos Zamith. Dia e horário não mudam. A solicitação partiu do Governo do Estado do Amazonas.

Para o diretor de competições adjunto, Thiago Durante, a mudança não interfere na competição. Segundo ele, a Federação está preparada com a logística para todos os estádios disponíveis.

“É uma mudança que não interfere diretamente no Campeonato. As duas equipes têm público para o estádio Carlos Zamith e a Federação tem logística para realizar jogos em todas as praças que temos disponíveis e aptas a receber as partidas”, garante.

Segundo a Informação de Modificação de Tabela (IMT), a mudança solicitada pelo Governo do Amazonas foi necessária por causa da interdição das vias no entorno da Arena da Amazônia, que ocorrerão no dia dos desfiles das escolas de samba, 18 de fevereiro.

“Fomos comunicados dessa solicitação do Governo do Estado e realmente fica inviável de realizar uma partida na Arena, no dia em questão. Emitimos a IMT, comunicamos os clubes e tornaremos a informação disponível a todos os interessados. Estamos esclarecendo o motivo da mudança”, afirma.