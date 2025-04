Barcelona vira na prorrogação em final com 5 gols, bate Real e é campeão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Real Madrid de virada na prorrogação por 3 a 2 neste sábado (26), em confronto pela decisão da Copa do Rei, e faturou o título da competição.

Os gols da partida foram marcados por Pedri, Ferran Torres e Koundé, pelo Barcelona, e Mbappé e Tchouaméni, pelo Real. O Barça abriu o placar com o jovem meio-campista na primeira etapa, mas a dupla francesa virou o jogo no segundo tempo. Torres conseguiu aproveitar lançamento de Yamal e igualou o duelo no tempo regulamentar. Koundé marcou na prorrogação para dar o título ao Barcelona.

Este foi o 32º título de Copa do Rei do Barcelona, aumentando ainda mais a vantagem como maior vencedor do torneio. O Athletic Bilbao é o segundo, com 24 taças, enquanto o Real é o terceiro, com 20.

Como foi o jogo

A primeira etapa contou com superioridade do Barcelona para iniciar vantagem. O elenco catalão conseguiu abrir o placar e se colocou na frente na briga pela taça da Copa do Rei. O Barça finalizou nove vezes contra apenas uma do Real Madrid. O elenco comandado por Hans Flick manteve posse de bola e melhor desempenho individual dos seus atletas.

Na metade final, o Real buscou a virada, mas acabou cedendo o empate na reta final. Com gols franceses, de Mbappé e Tchouaméni, o elenco de Ancelotti deixou o placar favorável à equipe de Madri. Ferran Torres, porém, encontrou boa oportunidade e igualou o duelo novamente para levar a decisão para a prorrogação.

Koundé foi o nome da prorrogação e deu o título ao Barça. Nos 30 minutos adicionais, Ferran Torres finalizou em oportunidade com perigo e ainda marcou um tento anulado por impedimento. No geral, Hans Flick se sobressaiu contra Ancelotti, e o lateral do Barça encontrou belo gol de fora da área após falha de Modric.

Gols e destaques

Yamal criou a primeira boa oportunidade. O jovem do Barcelona finalizou com perigo de fora da área, e a bola passou muito perto da trave direita de Courtois.

Koundé quase abriu o placar de cabeça. O lateral subiu sozinho na área do Real Madrid e cabeceou sem dificuldades para ótima defesa do paredão belga.

Pedri marcou um golaço! Aos 28 minutos da primeira etapa, Lamine Yamal foi acionado na ponta-direita e atraiu a marcação de três homens do Real Madrid. O atacante viu o jovem meia chegando por fora da grande área e tocou ao camisa 8, que finalizou forte no ângulo.

Bellingham empatou, mas estava em impedimento. O meia Ceballos recebeu bola após rebote e encontrou o meia no meio da área, que finalizou. O bandeirinha, porém, assinalou corretamente que o atleta do Real se encontrava impedido na jogada.

O Barcelona quase ampliou com gol olímpico! Dani Olmo cobrou escanteio muito fechado, perto da primeira trave, e a bola passou por todos na grande área, para explodir no poste do outro lado.

Szczesny salvou gol de Vini. Após bela recuperação de Bellingham no meio de campo, o meia acionou o camisa 7 do Real, que finalizou para ótima defesa do paredão do Barça. No rebote, o polonês agarrou novamente outro chute do brasileiro.

Mbappé empatou com golaço de falta! Após criar bela jogada que gerou falta bem perto da grande área, o próprio francês realizou a cobrança e finalizou com categoria no canto direito de Szczesny e igualou o duelo, aos 24 do segundo tempo.

Tchouaméni virou para o Real! O meia francês aproveitou oportunidade subindo sozinho na grande área para cabecear e colocar o Madrid na frente pelo título, aos 31 minutos.

Courtois salvou o empate. Após receber praticamente sozinho, Yamal cortou para a esquerda e finalizou, para ótima defesa do goleiro belga.

Ferran igualou o confronto! O atacante aproveitou belo lançamento de Yamal e erro de saída de Courtois, cortou a jogada e finalizou, aos 38 da segunda etapa, para empatar a partida pelo Barça.

Koundé marcou nos minutos finais da prorrogação! O lateral do Barça aproveitou "assistência" de Modric, que cometeu erro próximo da grande área, e finalizou no canto direito de Courtois, para virar pelo Barcelona, aos 11 minutos da segunda etapa da prorrogação.