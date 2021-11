Barcelona vence Villarreal e mantém série invicta na temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona visitou o Villarreal em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, neste sábado (27), e venceu por 3 a 1, gols de Frenkie de Jong, Depay e Philippe Coutinho pelo lado catalão, com Chukwueze descontando para os donos da casa.

Com o resultado deste fim de semana o Barça chega a 23 pontos, na sétima posição, porém ainda fora da zona de classificação para torneios continentais. Já o Submarino Amarelo está na 12ª posição com 16 pontos.

O foco do clube catalão agora é na próxima rodada do torneio nacional, quando recebem o Bétis, no dia 04 de dezembro. Logo depois, dia 08, o Barça tenta garantir a vaga para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao enfrentar o Bayer de Munique fora de casa.

O Barça perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0 no dia 27 de outubro e depois disso não foi mais derrotado, sendo duas vitórias e três empates. O resultado de hoje mantém a sequência de invencibilidade do time.

PARTIDA

Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona teve todo o controle da partida nos primeiros 20 minutos. Posse de bola, troca de passes e uma grande chance aos 04 minutos quando Ezzalzouli cabeceou e Rulli salvou no detalhe.

Os donos da casa responderam após ver o adversário dominar a primeira metade da etapa inicial. Aos 29 minutos o atacante Danjuma chutou forte e viu a bola passar ao lado da meta defendida por Ter Stegen.

O segundo tempo começou com os visitantes enfim abrindo o placar. Alba levantou na hora, Depay desviou e Frenkie de Jong apenas empurrou para as redes. O lance foi validado após verificação do VAR.

Os visitantes erraram na cobrança de lateral e o Submarino Amarelo não perdoou. Danjuma encontra Chukwueze, que tinha entrado há pouco tempo e marcou o gol de empate do Villarreal.

Quando tudo indicava um empate, o Barcelona conseguiu marcar com Depay, que não estava tão bem na partida até aquele momento. Estupiñán foi mal no lance e deixou a bola nos pés do atacante, que não desperdiçou e garantiu os três pontos ao Barça. No último lance da partida o brasileiro Philippe Coutinho ainda marcou o terceiro, em cobrança de pênalti.