Barcelona vence Cádiz em jogo marcado por ataque cardíaco de torcedor

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Cádiz por 4 a 0 na tarde de hoje (10), no Estádio Nuevo Mirandilla, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, em jogo marcado pelo caso de um torcedor que teve um ataque cardíaco na arquibancada. A equipe não confirmou, até o momento, o quadro médico do homem que não teve a identidade revelada.

Frenkie de Jong, Lewandowski, Ansu Fati e Dembélé foram os donos dos gols do jogo. Com o resultado, o Barcelona destrona o Real Madrid e assume a liderança do torneio com 13 pontos somados. O Cádiz, por outro lado, continua sem saber o que é vencer no torneio e permanece na lanterna da competição, sem nenhum ponto.

Lewandowski precisou de apenas oito minutos para decidir a partida. Entrando no lugar de Depay aos 11' da segunda etapa, recebeu passe rasteiro de Raphinha aos 19' e empurrou para dentro da rede para fazer seu 9º gol em seis jogos.

O lateral-esquerdo Alfonso Espino não esteve em sua melhor partida. Sem conseguir bloquear chutes, interceptar, vencer duelos e perdendo a bola constantemente, proporcionou chances claras de gols para o Barcelona, mas que felizmente não foram sempre aproveitadas

Mesmo diante de um time com poucos titulares, o Cádiz, que ainda não venceu na competição, não conseguiu impor domínio no jogo e lutou para evitar as raras, mas perigosas chances que o Barcelona teve de abrir o placar. Com duas linhas defensivas de quatro jogadores, precisou recorrer em várias oportunidades à marcação de faltas perigosas para evitar mais uma derrota no torneio, o que não funcionou por muito tempo.

Sem vencer no Espanhol e em último lugar no torneio, o Cadiz não teve muitos motivos para comemorar seu aniversário de 112 anos de fundação comemorado diante de uma derrota amarga contra o Barcelona.

Na próxima terça-feira (18), o Barcelona viaja para encarar o Bayern München pela fase de grupos da Liga dos Campeões, às 16h (horário de Brasília). O Cádiz, por outro lado, pega o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol na próxima sexta-feira (16), às 21h.