Barcelona perde por 2 a 0 para o Villarreal na despedida do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona decepcionou a sua torcida na rodada final do Campeonato Espanhol ao perder diante dos seus torcedores para o Villarreal, por 2 a 0, neste domingo (22), no Camp Nou. O confronto foi o fechamento da temporada para as equipes.

O Barça terminou o Campeonato Espanhol com 73 pontos, na 2ª colocação, a 13 pontos do campeão Real Madrid. Já o Villarreal alcançou os 59 pontos, indo para a 7ª colocação, garantindo classificação para a UEFA Conference League.

O primeiro tempo praticamente foi de domínio da equipe do Barcelona. Quando o time blaugrana sofreu pressão da equipe do Villarreal, Ronald Araújo praticamente garantiu com que a bola não chegasse ao gol.

Aos 40 minutos da primeira etapa, após boa jogada, Paco Alcácer chama a marcação de Araújo, toca a bola para Dani Parejo, que acha Pedraza livre pelo lado esquerdo do ataque. O lateral fica cara a cara com Ter Stegen e chuta para o gol, abrindo o placar para o Villarreal.

O início do segundo tempo foi semelhante ao começo do jogo, pressão do Barcelona para conseguir marcar um gol logo no início do jogo. Porém, após uma tentativa errada de tirar a bola de dentro da área, Adama Traoré chutou em cima de Moi Gómez, que aproveitou e chutou de perna esquerda, fazendo o segundo gol para o Villarreal. No restante da segunda etapa, os comandados de Xavier Hernández tentaram construir jogadas pelo lado esquerdo, mas não foram efetivos.

O VAR foi acionado duas vezes na partida, a primeira vez foi para checar um possível pênalti em Ferran Torres, aos 8 minutos da segunda etapa. O árbitro de vídeo acionou o juiz da partida, que checou as imagens e decretou que Ferran Torres não sofreu falta.

A segunda intervenção foi para anular um gol de Ansu Fati, aos 27 minutos da segunda etapa. O jogador espanhol aproveitou o rebote do goleiro após chute de Dani Alves, mas estava em posição irregular.