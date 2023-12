Barcelona perde para zebra, mas avança em 1º às oitavas da Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Antwerp surpreendeu e bateu o Barcelona por 3 a 2, com minutos finais eletrizantes no Estádio Bosuil, na Bélgica, em duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar do tropeço, o Barcelona já estava classificado em primeiro do Grupo H.

Vermeeren, Janssen e Ilenikhena fizeram os gols da vitória do time belga. Os tentos saíram aos dois minutos do primeiro tempo, e aos 11 e aos 47 do segundo.

Ferran Torres e Marc Guiu marcaram para o clube catalão. O segundo gol do Barça saiu aos 46 da etapa final, um minuto antes de o Antwerp anotar o terceiro.

O Barcelona terminou com 12 pontos, empatado com o Porto, mas ficou em primeiro pelo critério de desempate - tendo levado a melhor no confronto direto. O Antwerp, por sua vez, ficou em último, com três, mas se despediu conquistando sua primeira e única vitória na história da competição. O Porto avançou em segundo, enquanto o Shakhtar Donetsk terminou em terceiro e vai para a Liga Europa.

O Barça volta a campo pela Champions em fevereiro. O adversário da próxima fase será definido em sorteio na próxima segunda (18), e os jogos ocorrerão nos dias 13 ou 14, e 20 ou 21 de fevereiro.

O JOGO

O Antwerp começou com um gol relâmpago. Logo no segundo minuto de jogo, Vermeeren aproveitou um vacilo de Oriol Romeu dentro da área do Barcelona e inaugurou o placar.

O Barcelona passou a pressionar e empatou ainda no primeiro tempo, aos 36 minutos. O jovem Yamal fez jogada individual e Ferrán Torres finalizou cruzado para deixar tudo igual.

O time da casa voltou a ficar na frente do placar na volta do intervalo. Aos 11 minutos do segundo tempo, Janssen acertou o canto oposto de Peña após receber um passe de Yusuf.

O Barça empatou novamente nos acréscimos, mas levou o terceiro na sequência e saiu derrotado. Guiu fez o segundo de cabeça, após cruzamento de Gundogan, e Ilenikhena decidiu para os belgas.