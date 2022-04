Barcelona perde em casa, e Real Madrid fica a um ponto do título espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Barcelona não conseguiu fazer o dever de casa diante do Rayo Vallecano. O time catalão sofreu um gol relâmpago neste domingo (24) e perdeu por 1 a 0 em pleno Camp Nou. Com o resultado, a cinco rodadas do fim do Campeonato Espanhol, o Real Madrid ficou a um ponto do título - o próximo jogos dos merengues será em casa, diante do Espanyol, no sábado que vem (30).

Com a derrota, o Barcelona segue com 63 pontos, permanecendo na 2ª colocação. O arquirrival, por sua vez, soma 78 pontos. Enquanto a equipe do Rayo Vallecano atingiu 40 pontos, avançando para a 11ª posição.

O próximo jogo da equipe do Barça será no próximo domingo (01), contra o Mallorca, às 16h, no Camp Nou. Também no mesmo dia, a equipe do Rayo Vallecano enfrentará a Real Sociedad, às 13h30, no Estádio de Vallecas. Ambos os jogos são da 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

BARCELONA

Ter Stegen, Dest (Lenglet), Ronald Araújo, Eric García (Adama) e Alba; Busquets, Frenkie de Jong (Nico González) e Gavi; Dembélé, Ferrán Torres (Depay) e Aubameyang (Luuk de Jong). T.: Xavi Hernández

RAYO VALLECANO

Dimitrievski; Balliu, Maras, Catena e Fran García; Valentín (Trejo), Comesaña (Ciss) e Unai López (Mario Suárez); Palazón (Mario Hernández), Álvaro García e Nteka (Guardiola). T.: Andoni Iraola

Estádio: Camp Nou, em Barcelona, Espanha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera

Auxiliares: Rubén Becerril e Diego Santaursula

Cartões amarelos: Xavi Hernández, Luuk de Jong, Dembélé e Gavi (BAR); Comesaña, Ivan Balliu, Mario Hernández, Trejo e Catena (RAY).

Gol: Álvaro García, aos 06 minutos do primeiro tempo (RAY)