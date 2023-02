Barcelona pagou R$ 6 milhões a vice da comissão de arbitragem, diz rádio

A relação com o mesmo prestador externo se ampliou com relatórios técnicos relativos à arbitragem profissional com o objetivo de complementar a informação exigida pela comissão técnica da equipa principal e da subsidiária, prática comum nos clubes de futebol profissional.

"O Barcelona contratou no passado os serviços de um consultor técnico externo que fornecia, em formato de vídeo, relatórios técnicos referentes a jogadores de categorias inferiores em Espanha ao secretário técnico do clube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.