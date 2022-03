Barcelona faz 5 a 0 no Real Madrid e conquista título espanhol feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O time feminino do Barcelona é campeão espanhol pela sétima vez em sua história. A equipe goleou o arquirrival Real Madrid por 5 a 0 na tarde deste domingo (13) e conquistou o troféu com seis rodadas de antecedência. É a terceira conquista consecutiva do Barcelona no torneio.

A equipe sobrou durante toda a competição. Foram 24 vitórias em 24 partidas anotando incríveis 136 gols e sofrendo somente seis. A Real Sociedad, principal adversária na corrida pelo título, foi goleada pelo Barça por 8 a 1 e 9 a 1.

O tricampeonato consecutivo dá o direito ao Barcelona de ficar com a taça de campeão pela segunda vez em sua história. O museu do clube já conta com uma taça pelo tri de 2012/13, 2013/14 e 2014/15.