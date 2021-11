Barcelona empata com Benfica, se complica e decide vida contra Bayern

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona desperdiçou a chance de garantir sua vaga nas oitavas de final da Champions League de maneira antecipada e, de quebra, se complicou para a última rodada do Grupo E. Nesta terça-feira (23), o time catalão empatou em casa por 0 a 0 com o Benfica, que também briga para avançar no torneio.

A classificação ficou mais complicada para o time comandado por Xavi em função, justamente, da tabela. Isso porque a equipe, que chegou aos sete pontos, vai encarar o Bayern de Munique, já classificado e até o momento 100% na competição. Enquanto isso, o Benfica, agora com cinco pontos, terá pela frente o já eliminado Dínamo de Kiev em Lisboa. Os confrontos acontecerão no próximo dia 8.

Uma possível vitória do Benfica sobre os ucranianos na rodada final obriga o Barça a derrotar o Bayern para avançar. Isso porque, mesmo caso o time de Xavi consiga o empate e alcance também os oito pontos, os portugueses venceram os espanhóis na 2ª rodada e, portanto, têm vantagem no critério de desempate.

A liderança da chave é do Bayern de Munique, que derrotou o Dynamo de Kiev por 2 a 1, fora de casa, e chegou aos 15 pontos, com 100% de aproveitamento

CHELSEA AVANÇA

O Chelsea está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O time comandado por Thomas Tuchel goleou a Juventus por 4 a 0, no Stamford Bridge, e garantiu vaga na próxima fase da competição com uma rodada de antecedência. O jogo foi válido pela quinta rodada do Grupo H.

Chalobah, Reece James, Hudson-Odoi e Timo Werner marcaram os gols da vitória — o terceiro deles em uma "pintura" coletiva, que contou com a troca de passes de quase todos os jogadores da equipe até a conclusão. O Chelsea precisava apenas de um empate para confirmar a classificação, mas dominou a Juve para garantir o triunfo e, de quebra, assumir a liderança da chave.

Com o resultado, o Chelsea chegou aos mesmos 12 pontos da Juventus no Grupo H, mas lidera pelos critérios de desempate — as duas equipes já estão classificadas. A definição da primeira posição vai ficar para a última rodada, no dia 8 de dezembro, quando a Juventus recebe o Malmo, em Turim, e o Chelsea enfrenta o Zenit em São Petersburgo.

CRISTIANO RONALDO DECIDE

Cristiano Ronaldo decidiu mais uma vez. O português voltou a marcar e o Manchester United venceu o Villarreal por 2 a 0, na Espanha, pelo Grupo F, e está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência — Sancho deu números finais ao duelo.

Os ingleses foram pressionados até o meio do segundo tempo, quando o técnico Michael Carrick, em sua estreia após assumir time com a demissão de Solskjaer, deixou o time mais ofensivo e chegou ao triunfo.

Um dos maiores goleadores da história do futebol, Cristiano Ronaldo está a apenas a um gol de alcançar a marca de 800 tentos em partidas oficiais. Dos 799 marcados até agora, 140 foram na Champions League.

No outro jogo da chave, a Atalanta empatou com o Young Boys, na Suíça, por 3 a 3. Na última rodada, o time italiano depende de uma vitória simples sobre o Villarreal, em casa, para avançar às oitavas.

Completando os jogos do dia, o Sevilla derrotou o Wolfsburg por 2 a 0, em casa, e voltou à briga pela classificação no Grupo H. O time espanhol chegou aos seis pontos, mas precisa derrotar o Red Bull Salzburg, fora de casa, na última rodada para avançar. A liderança da chave é do Lille, com oito pontos, após triunfar por 1 a 0 sobre o Salzburg.