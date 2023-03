Barcelona derrota Real Madrid com gol contra de Militão

Aos 23 minutos, um agarra-agarra entre Vini Jr. e De Jong, termina com cartão amarelo para Vini Jr., embora seu adversário também merecesse tomar o cartão. A arbitragem teve inconsistências nesta etapa. O placar foi inaugurado aos 25 minutos, em jogada confusa que terminou em gol contra de Militão e sem impedimento de Kessié, do Barcelona. Placar ficou em Real Madrid 0 x 1 Barcelona.

Rio de Janeiro/RJ - A partida de ida pelas semifinais da Copa do Rei da Espanha aconteceu nesta quinta-feira, dia 2, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, com gol na etapa inicial e terminando com o placar de Real Madrid 0 x 1 Barcelona.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.