Barcelona atropela Inter Miami com golaço de Raphinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma semana depois de empatar com o modesto Olot em amistoso, o Barcelona iniciou sua pré-temporada nos EUA com uma goleada sobre o Inter Miami, time que tem como um dos controladores o ex-meia David Beckham. Os espanhóis superaram os mandantes por 6 a 0 nesta terça-feira (19).

Os gols da partida foram marcados por Aubameyang, Raphinha, Ansu Fati, Gavi, Depay e Dembélé Novo astro do time, Lewandowski acompanhou o duelo dos camarotes do Lockhart Stadium, na Florida.

Na virada de sábado (23) para domingo (24), o Barça encara o seu maior rival, o Real Madrid, em novo amistoso em solo norte-americano.

O Inter Miami, por outro lado, já retoma 100% da sua atenção para a MLS. No fim de semana, o clube norte-americano encara, fora de casa, o New York City.

Desde o apito inicial, a equipe visitante mostrou sua superioridade e, com o famoso estilo "tiki-taka", envolveu o adversário.

Depois de rondar a área do Miami e chegar algumas vezes com perigo, o Barcelona abriu o placar aos 20 minutos. O estreante Raphinha tabelou com Pedri e acionou Aubameyang, que recebeu já dentro da área e deslocou, com categoria, o goleiro Marsman: 1 a 0.

Pouco depois, foi a vez de o brasileiro balançar as redes pela 1ª vez com a nova camisa: o jovem lateral Alex Balde recebeu de Ansu Fati e, na ponta esquerda da área, fez o cruzamento em direção ao companheiro.

Raphinha, bem posicionado atrás dos marcadores, aproveitou o lançamento e, com a perna esquerda, finalizou ao gol e não deu chances de defesa ao arqueiro do Miami: 2 a 0.

Ainda no 1° tempo, a joia Ansu Fati, que ganha cada vez mais espaço com Xavi Hernández, deixou o dele — em nova participação brasileira.

Em nova troca de passes, desta vez pelo meio, Raphinha recebeu de Aubameyang e, de primeira, lançou para Fati, que bateu de primeira e estufou as redes: 3 a 0.

No 2° tempo, o Barça voltou com um time completamente diferente. Apesar das mudanças, a equipe catalã continuou dominando o ritmo do jogo.

Aos dez minutos, veio o 4° gol em jogada ensaiada. Memphis Depay cobrou escanteio rasteiro e viu Gavi aparecer para fuzilar o gol do Miami: 4 a 0.

Depay, aliás, não desperdiçou a chance de balançar as redes após protagonizar a assistência para o gol de Gavi.

O atacante recebeu de costas já dentro da área e, com muita habilidade, girou sobre a zaga. Sem outro marcador por perto, ele deslocou o goleiro Diop, que havia acabado de substituir Marsman: 5 a 0.

Dembélé, outro jogador que entrou em campo no início da etapa final, também deixou o dele já na casa dos 26 minutos.

Em lance característico, o atacante recebeu na ponta direita, "costurou" a defesa em diagonal e bateu firme com a perna esquerda: 6 a 0 e placar encerrado.