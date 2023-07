Barcelona anuncia oficialmente a contratação de Vitor Roque

"Do ponto de vista futebolístico, é um atacante central de formação, mas os seus 1,72 metros de pura mobilidade permitem-lhe cair para os dois lados se o jogo o exigir. Destaca-se pela capacidade de associação, velocidade de movimento e arranque e pela boa relação com o gol", escreveu o Barcelona em seu comunicado.

