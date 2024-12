Bap é o novo presidente do Flamengo para o triênio 2025-2027

Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, é o novo presidente do Flamengo. Ele venceu a eleição para o próximo triênio, 2025-2027. As votações ocorreram nesta segunda-feira (9) e a apuração das urnas eletrônicas teve início às 21h (horário de Brasília), se encerrando cerca de 30 minutos depois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.