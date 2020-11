Band fecha acordo e vai exibir jogo da seleção olímpica com exclusividade

ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - A Band fechou nesta quinta-feira (12) acordo para exibir, no próximo sábado (14), o amistoso entre a seleção brasileira olímpica contra a Coreia do Sul, que vai acontecer no estádio Al Salam Stadium, no Egito. O jogo está marcado para começar às 10h, pelo horário de Brasília. O acordo é pontual e foi fechado junto à CBF, que tem os direitos do amistoso preparatório do time Sub-23, que se prepara para disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio em julho de 2021.

A informação é confirmada pela emissora do Morumbi. Brasil Sub-23 x Coreia do Sul será mostrado com exclusividade na TV aberta pela Band. Na TV por assinatura, a partida de preparação terá exibição do Sportv, o canal esportivo da Globo, ainda sem equipe definida. Por outro lado, a narração da Band já está fechada pelo dito "canal do Esporte". O comando da transmissão será de Oliveira Andrade. Já os comentários serão do ex-jogador Ronaldo Giovanelli.

Por enquanto, a Band não confirma a exibição de Brasil x Egito, marcado para terça (17), às 16h. Esse jogo continua apenas confirmado no Sportv com exclusividade na TV brasileira. O acordo para Brasil Sub-23 x Coreia do Sul, porém, é importante para o Grupo Bandeirantes em si, por que o BandSports, canal esportivo do grupo, vai exibir as Olimpíadas do Japão. Com isso, a TV aberta chama a atenção para o trabalho que será feito na TV por assinatura.

A seleção brasileira, comandada por André Jardine, ex-técnico do São Paulo, conta com um elenco recheado de jogadores que integram os principais clubes do mundo e deve ir a campo com um ataque que poderá fazer parte da seleção principal daqui alguns anos. Rodrygo, David Neres e Reinier, de Real Madrid, Ajax e Borussia Dortmund, respectivamente, estão confirmados no comando de ataque do time, que tem outras estrelas como Tetê, do Shaktar Doneskt.

A Coréia do Sul, porém, não fica atrás. A aposta do país asiático será na sua estrela de 23 anos Lee Seung-Woo, que já foi comparado ao argentino Messi, quando defendia as categorias de base do Barcelona até 2018. Outros nomes de destaque da equipe são Paik Seung-Ho, do Darmstadt 98, da Alemanha, e Kim Jung-Min, do Vitoria SC, da Espanha.