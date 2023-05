Bahia vence o Coritiba e mantém boa atuação no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o Coritiba por 3 a 1, neste domingo (2), e conseguiu manter o bom resultado no Campeonato Brasileiro. Os gols do clube baiano foram marcados por Victor Luis (contra), Biel e David Duarte. Boschilia descontou para os paranaenses.

O Bahia vai para a oitava colocação da tabela, com seis pontos conquistados, enquanto o rival do dia, o Coritiba, está na 19ª posição, com um ponto.

Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira, às 19h. O Coritiba, por sua vez, enfrenta o Vasco, na quinta-feira, também às 19h.

No primeiro tempo, o Bahia foi superior e assustou Coritiba aos quatro minutos com Thaciano mandando uma bomba da entrada da área, mas a bola passou pelo lado de fora. Biel teve boa chance aos 14, mas o chute saiu fraco e ficou fácil para Gabriel defender.

O Tricolor de Aço abriu o placar com um gol contra de Victor Luís, que tentou cortar o cruzamento de Matheus Bahia e acabou mandando contra o próprio patrimônio.

No segundo tempo, Boschilia igualou o marcador para o Coritiba, aos 17 minutos, com um chute de longe. Contudo, o Bahia não deu tempo do adversário comemorar e fez o segundo dois minutos depois. Após jogada de Vitor Jacaré, Biel ficou com a bola na entrada da área e balançou a rede.

Aos 22, David Duarte fez o terceiro dos mandantes. Cauly cobrou falta na área e David subiu de cabeça para marcar.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3X1 CORITIBA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 7 de maio de 2023 (domingo)

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa-SP)

Cartões amarelos: Biel e Vitor Jacaré (Bahia); William Farias, Boschilia, Henrique (Coritiba)

GOLS: BAHIA: Victor Luís (contra, aos 15 minutos do 1°T), Biel (aos 19 minutos do 2°T) e David Duarte (aos 22 minutos do 2°T). CORITIBA: Boschilia (aos 17 minutos do 2°T).

BAHIA

Marcos Felipe; Jacaré, Kanu, David Duarte, Rezende e Matheus Bahia; Cauly (Ademir), Yago Felipe (Acevedo), Thaciano (Diego Rosa) e Biel (Lucas Mugni); Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

CORITIBA

Gabriel; Natanael (Matheus Bianqui), Bruno Viana, Henrique (Marcelino Moreno) e Victor Luis; Bruno Gomes (Marcos Vinicius), Willian Farias e Jamerson; Kaio César (Zé Roberto), Alef Manga e Rodrigo Pinho (Boschilia). Técnico: Antônio Carlos Zago.