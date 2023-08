Bahia vence o América-MG e empurra o Santos para o Z4 do Brasileirão

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o América-MG por 3 a 1 neste domingo (6), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O duelo foi disputado na Fonte Nova.

Os gols do Bahia foram marcados por Everaldo, Cauly e Ratão. Mastriani descontou para o América-MG.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 18 pontos, assumiu a 16ª colocação pelo saldo de gols e empurrou o Santos para o Z4. O América-MG, por sua vez, voltou para a lanterna após a vitória do Vasco.

Na próxima rodada, o Bahia visita o Atlético-MG, no Mineirão, no domingo (13). O América-MG recebe o Goiás, no Independência, no mesmo dia. Antes disso, o Coelho ainda tem Sul-Americana, contra o Bragantino, na quinta-feira (10).

Como foi o jogo

Durante a maior parte do jogo, o Bahia controlou a partida. Everaldo abriu o placar para o Bahia aos 27 minutos do primeiro tempo.

No início do segundo tempo, Mastriani empatou para o América aos 7 minutos. Cauly colocou o Bahia novamente em vantagem pouco tempo depois.

Os comandados de Vagner Mancini perderam completamente o controle da partida após o segundo gol do Bahia.

Mais tarde, o time do Bahia ampliou a vantagem com um gol de Ratão aos 26 minutos. No fim, o Tricolor de Aço manteve a posse de bola e o árbitro encerrou a partida com o placar de 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 x 1 AMÉRICA-MG

Campeonato Brasileiro - 18ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data e hora: 06 de agosto de 2023, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA-SP)

Cartões amarelos: Ademir, Vitor Jacaré, Léo Cittadini e Vitor Hugo (Bahia); Burgos, Juninho, Benítez e Mastriani (América-MG)

Cartões vermelhos: Burgos (América-MG)

GOLS: BAHIA: Everaldo, aos 25 minutos do primeiro tempo; Mastriani, aos 6 minutos do segundo tempo; e Rafael Ratão aos 26 minutos do segundo tempo. AMÉRICA-MG: Cauly, aos 14 minutos do segundo tempo.

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho, aos 29’/2°T), Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia, aos 34’/2°T); Rezende, Cauly e Thaciano (Yago Felipe, aos 29’/2°T); Ademir (Vitor Jacaré, aos 29’/2°T), Rafael Ratão (Léo Cittadini, aos 39’/2°T) e Evera. Técnico: Renato Paiva.

AMÉRICA-MG

Mateus Pasinato; Daniel Borges (Rodriguinho, aos 32’/2°T), Burgos, Éder e Nicolas; Javier Méndez (Iago Maidana, aos 26’/2°T), Juninho e Emmanuel Martínez; Felipe Azevedo (Benítez, aos 42’/1°T), Mastriani (Paulinho Bóia, aos 27’/2°T) e Pedrinho (Everaldo, aos 32’/2°T). Técnico: Vagner Mancini.