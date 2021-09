Bahia recebe Bragantino e tenta escapar das últimas posições

O Bragantino, por sua vez, está na parte de cima da tabela, ocupando o quinto lugar, com 32 pontos. Na rodada passada, o time do interior paulista foi derrotado em casa pela lanterna Chapecoense.

Depois de passar em jejum de vitórias por oito rodadas, o Bahia esboça uma reação. Na rodada passada, empatou fora de casa com o Santos e, antes disso, ganhou do Fortaleza por 4 a 2.

