Bahia reage na estreia de Guto Ferreira e bate o Athletico-PR por 2 a 0

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 neste sábado (9), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Raí e Gilberto, artilheiro da competição com 12 gols, empatado com Hulk, do Atlético-MG.

A partida em Curitiba marcou a reestreia do técnico Guto Ferreira à frente do clube tricolor, que buscou um velho conhecido para tentar fugir do rebaixamento. Entre as alterações promovidas pelo treinador, o goleiro Danilo Fernandes merece destaque por conta de suas defesas difíceis.

Com o resultado, que encerrou uma série de quatro jogos sem vencer, o Bahia deu um salto na tabela e deixou ao menos provisoriamente a zona de rebaixamento —o time de Guto soma 26 pontos, empatado neste quesito com o Sport, que abre o Z-4 e já atuou na rodada.

Santos e Grêmio, no entanto, com 25 e 23 pontos cada, respectivamente, só jogarão neste domingo (10), um contra o outro, e poderão colocar o Bahia de volta entre os quatro últimos colocados ao final da rodada —em caso de empate entre ambos, o time tricolor seguirá em 16º.

A equipe de Guto voltará a jogar na próxima terça-feira (12), contra o Palmeiras, enquanto o Athletico enfrentará a Chapecoense na quarta (13).

ATHLETICO- PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Zé Ivaldo (Pedrinho), Marcinho (Khellven), Richard (Renato Kayzer), Erick, Nicolas, Terans (Pedro Rocha), Nikão e Bissoli (Christian). T.: Alberto Valentim

BAHIA

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio, Matheus Bahia (Isnaldo), Patrick de Lucca (Raniele), Daniel (Edson), Lucas Mugni (Rodriguinho), Juninho Capixaba, Raí (Ronaldo César) e Gilberto. T.: Guto Ferreira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Nikão (CAP); Danilo Fernandes e Luiz Otávio (BAH)

Gols: Raí (BAH), aos 43'/1ºT; Gilberto (BAH), aos 4'/2ºT