Bahia frustra São Januário lotado, supera Vasco e deixa Z4 do Brasileiro

Vasco e Bahia voltam a jogar no fim de semana. Os cariocas fazem, no sábado (6), clássico contra o Fluminense. Já os baianos recebem o Coritiba um dia depois -ambos os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro.

O 1° tempo ficou marcado pela alta intensidade das duas equipes. Mesmo com o Vasco pressionando, foi o Bahia quem acabou premiado ao marcar, em contra-ataque, com Thaciano já na casa dos 43 minutos.

O resultado deixou a equipe de Renato Paiva com três pontos e fora da zona de rebaixamento pelo saldo de gols. Os cariocas, por outro lado, estacionaram com quatro pontos na tabela.

