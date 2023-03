Bahia encara maratona de seis jogos em 20 dias sob pressão pós-goleadas

MACEIÓ/AL - O técnico Renato Paiva tem neste mês uma tarefa desafiadora: ajustar o Bahia para enfrentar uma sequência intensa de seis jogos em um período de 20 dias, sob pressão da torcida após as derrotas recentes.

Se a programação dos próximos jogos não sofrer alterações, o Bahia terá um jogo eliminatório pela Copa do Brasil, duas semifinais do campeonato baiano e três jogos pela reta final da primeira fase da Copa do Nordeste, tudo isso somente entre os dias 01 e 21 de março.

A sequência começa uma semana após o time baiano ter sido goleado pelo o Sport, por 6 a 0, na Copa do Nordeste. O resultado descambou em um protesto da torcida no desembarque da equipe em Salvador e um bate-boca entre jogadores e torcedores. Quatro dias depois, foi goleado novamente, agora pelo Itabuna por 4 a 0, pelo campeonato estadual.

Esta é a primeira temporada da SAF do Bahia sob gestão do Grupo City, proprietária do time de Manchester dirigido por Pep Guardiola. Devido às comparações e promessas, a equipe precisa se encaixar rapidamente para responder às cobranças da torcida. Confira o calendário:

- Jacuipense x Bahia - Copa do Brasil - 01/03 - Quarta-feira, às 21:30:

- Bahia x Vitória - Copa do Nordeste - 05/03 - Domingo, às 16:00

- Itabuna x Bahia - Semifinal do Campeonato Baiano - 11/03 - Sábado, às 16:00

- Fluminense-PI x Bahia - Copa do Nordeste - 14/03 - Terça-feira, às 21:30

- Bahia x Itabuna - Semifinal do Campeonato Baiano - 18/03 - Sábado, às 16:00

- Bahia x CRB - Copa do Nordeste - 21/03 - Terça-feira, ainda sem horário

Atualmente a equipe ocupa o último lugar no grupo B da Copa do Nordeste com apenas quatro pontos. O time ainda tem chances de chegar no G4 e se classificar para a próxima fase. Em cinco jogos no regional, a equipe obteve apenas uma vitória.

Passar de fase

O foco da equipe é passar de fase tanto na Copa do Nordeste quanto da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Renato Paiva deve buscar uma formação que possa equilibrar as diversas competições.

Devido à situação delicada, a expectativa é que o técnico repita o que fez na oitava rodada do Campeonato Baiano. Paiva poupou os titulares e mandou os reservas a campo, sendo cinco atletas do sub-20 entre os titulares, contra o Doce Mel.