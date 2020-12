Bahia decide reintegrar Ramírez em meio à acusação polêmica de racismo

Após apresentar a análise feita por especialista em leitura labial, que contratou por conta própria, o Bahia decidiu reintegrar ao time o jogador Juan Pablo Ramírez, acusado de racismo pelo jogador do Flamengo, Gerson.

O presidente do clube, Guilherme Bellintan, explicou durante entrevista à TVE Bahia, que o especialista analisou todas as imagens com muita calma e precisão e não encontrou indícios de que de fato Ramírez tenha proferido a frase: "Cala boca seu negro", contra o colega durante uma discussão em campo no último domingo (20):

"A gente se esforçou, esforçou e não conseguiu identificar uma outra prova ou circunstância além da palavra da vítima. Quando eu falo isso, não é reducionismo. É dizendo que foi a palavra da vítima, que é relevante, importante, ponto. Eu não consegui cravar que a decisão mais correta seria abandonar a presunção de inocência do Ramírez. Nós consolidamos a ideia de que ele deve continuar no clube e ser reintegrado imediatamente", afirma Guilherme.

Bellintan ainda disse que segue acompanhando e pediu a compreensão das torcidas dos dois times envolvidos. O episódio rendeu além da confusão em campo, a demissão do técnico Mano Menezes.

O Flamengo não recebeu bem a notícia da reintegração do colombiano e disse que vai seguir com o processo e ainda pontuou que também houve uma ofensa contra o jogador Bruno Henrique. O departamento jurídico afirma que este segundo fato também vai entrar no processo.