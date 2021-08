Bahia anuncia o argentino Diego Dabove como novo treinador

A estreia de Dabove pode acontecer já no sábado (21), às 19h (de Brasília), diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul. O treinador chega após a demissão de Dado Cavalcante, que deixou o clube após 51 jogos ao longo de oito meses, com 21 vitórias, 11 empates e 19 derrotas.

Por mais que a passagem pelo clube argentino não tenha sido das melhores, com 22 jogos, oito derrotas, oito vitórias e seis empates, ele veio de um trabalho positivo com o Rosário Central, onde ficou de 2019 a 2021.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia anunciou nesta quarta-feira (18) a contratação do treinador argentino Diego Dabove após a demissão de Dado Cavalcante. O treinador argentino vem para o Brasil após um trabalho de quase quatro meses sob o comando do San Lorenzo. Ele estava sem clube desde maio de 2021.

