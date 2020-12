Bahia anuncia Dado Cavalcanti para lugar de Mano Menezes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia anunciou a chegada do técnico Dado Cavalcanti para o lugar de Mano Menezes, demitido após a derrota para o Flamengo e a confusão de um suposto crime de racismo contra o meia Gerson, do time carioca.

A saída de Mano foi anunciada no domingo (20) nas redes sociais. "O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão", comunicou o clube em seu perfil oficial no Twitter.

O Bahia ocupa o 16º lugar do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mesma pontuação do Vasco, 17º colocado.

Antes de chegar ao Bahia, Dado Cavalcanti, de 39 anos, treinou times como Paraná, Coritiba, Ponte Preta, Ceará, Paysandu e Ferroviária. Ele foi campeão paraense em 2016 e da Copa Verde em 2016 e 2018, todos no comando do Paysandu.