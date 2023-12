Bacelona passa sufoco, mas vence lanterna; Raphinha acaba com jejum de gols

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Almería por 3 a 2 nesta quarta-feira (20), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os gols do Barcelona foram marcados por Raphinha (aos 33 minutos do primeiro tempo) e Sergi Roberto (aos 15 e aos 38 do segundo tempo). O Almería balançou as redes com Léo Baptistão (aos 42 do primeiro tempo) e Édgar González (aos 26 da etapa final).

Raphinha voltou a marcar pelo Barcelona após quase três meses. O atacante passou 12 jogos em branco desde a partida contra o Mallorca, em 26 de setembro. O brasileiro ainda participou de mais um gol do Barça nesta quarta-feira (20), com assistência para Sergi Roberto.

Com a vitória, o Barcelona alcançou 38 pontos e assumiu a terceira posição de La Liga, ultrapassando o Atlético de Madrid. O Almería segue na lanterna, com cinco pontos.

COMO FOI O JOGO

O jogo foi marcado por momentos de domínio de posse de bola pelo Barcelona, mas com dificuldade em converter em chances claras de gol.

Raphinha abriu o placar para o Barcelona aos 33 minutos. O brasileiro aproveitou rebote de cabeçada de Araújo em lance de bola parada.

Léo Baptistão empatou para o Almería ainda no primeiro tempo, aos 42. O lance foi anulado inicialmente por impedimento, mas acabou revertido com auxílio do VAR.

Na etapa final, Sergi Roberto marcou dois gols para o Barcelona, aos 15 e 38 minutos. O Almería chegou a balançar as redes com Édgar González aos 26, mas voltou para casa sem pontuar.