Baby perde nas quartas de final e pegará Riner na repescagem do judô em Tóquio

Em fevereiro, o francês caiu diante do japonês Kokoro Kageura no Grand Slam de Paris. Em outubro, perdeu para o compatriota Omais Joseph Terhec em um torneio nacional.

Um dos maiores nomes da história do esporte, Riner chegou a passar 154 lutas invicto. Foram cerca de dez anos sem perder. Mas ele competiu pouco no último ciclo olímpico e em 2020 foi derrotado duas vezes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.