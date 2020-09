Babi decide, e Botafogo vence o Vasco no jogo de ida da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em fase inspirada, Matheus Babi novamente fez a diferença para o Botafogo. O atacante de 1,91 m fez de cabeça o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco nesta quinta-feira (17), no estádio Nilton Santos (RJ), e colocou o time em vantagem no duelo válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

Agora, o time do técnico Paulo Autuori joga com a vantagem do empate na partida de volta, no próximo dia 23, em São Januário (RJ). Já a equipe do treinador Ramon Menezes terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Se ganhar por apenas um, a decisão vai para os pênaltis. Não há vantagem do gol fora nesta competição.

No fim de semana, os rivais viram a chave para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebe o Santos no Nilton Santos (RJ) e o Vasco visita o Coritiba no Couto Pereira (PR). Ambos jogam no domingo (20).

BOTAFOGO

Botafogo: Gatito Fernandez, Kevin (Fernando), Marcelo Benevenuto, Forster, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre (Renteria), Honda e Bruno Nazário (Rhuan); Kalou e Matheus Babi. T.: Paulo Autuori

VASCO

Fernando Miguel, Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Marcos Júnior, Fellipe Bastos (Bruno Gomes) e Martín Benítez (Bruno César); Ygor Catatau (Gabriel Pec), Germán Cano (Ribamar) e Talles Magno. T.: Ramon Menezes

Competição: Copa do Brasil

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Babi, Honda (BOT); Talles Magno (VAS)

Cartão vermelho: não houve

Gols: Matheus Babi, do Botafogo, aos 22 minutos do segundo tempo