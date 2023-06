Ayrton Lucas, Pedro e André se apresentam à seleção

Rio de Janeiro/RJ - O grupo dos 23 convocados por Ramon Menezes para os dois amistosos do Brasil em junho já está quase completo. Agora são 21 atletas a serviço do treinador. Na manhã desta terça, apresentaram-se à seleção três jogadores que atuam no Rio: Pedro e Ayrton Lucas, do Flamengo, e André, do Fluminense, informa a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

O goleiro Ederson, do Manchester City, chegará na quarta (14), assim como o zagueiro Robert Renan, do Zenit, convocado para substituir Nino, do Fluminense, que não pôde vir por estar contundido.

“A expectativa é muito boa, sempre é bom vir para cá. Espero dois grandes jogos, com duas vitórias, e quero aproveitar a oportunidade”, disse Pedro.

Guiné e Senegal são adversários

Segundo a CBF, seleção brasileira enfrentará Guiné, no sábado (17), em Barcelona. No dia 20, em Lisboa, o adversário será a seleção de Senegal.

“Muito feliz, é a minha segunda convocação, agora menos nervoso que da primeira vez. Vamos fazer uma ótima semana de preparação e ir com tudo para esses dois amistosos”, comentou André.

(*) Informações da Confederação Brasileira de Futebol