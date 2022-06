Avaí vence Fortaleza e encosta no topo do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo entre o Leão da Ilha, Avaí, e o Leão do Pici, Fortaleza, a equipe catarinense levou a melhor por 3 a 2, nesta quinta-feira (16), em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Muriqui e Bissoli marcaram para os donos da casa enquanto Robson e Moisés descontaram para a equipe visitante.

Com o resultado, o Avaí encostou no topo da tabela e passa a ocupar a 7ª posição, com 17 pontos somados, enquanto o Fortaleza permanece na lanterna do torneio, com apenas 7 pontos somados.

William Pottker soube aproveitar os vacilos do Fortaleza e saiu dele as jogadas que resultaram em gol ou em perigo proporcionado pelo Avaí diante do gol do Fortaleza, principalmente em jogadas iniciadas pela direita, na qual sempre vencia os duelos contra Moisés.

Matheus Jussa, do Fortaleza, cometeu o pênalti que complicou o que já estava difícil e fez com que o Avaí ampliasse o placar. Além disso, não conseguiu interceptar a troca de passes do meio campo da equipe catarinense e perdeu a bola em momentos cruciais. Como resultado, acabou sendo substituído no intervalo.

O Avaí foi melhor na partida mas passou alguns períodos de sufoco quando o Fortaleza resolveu subir a marcação na saída de bola ainda na primeira etapa. Apesar disso, soube explorar os espaços que o Leão do Pici cedeu nos cantos do campo, mesmo com a equipe nordestina tendo dois laterais ofensivos, mas que não se deram bem na hora de marcar, dando vantagem para os pontas da equipe catarinense.

O Leão do Pici entrou em campo com uma linha de três zagueiros avançada o que, a princípio, pareceu ser uma boa estratégia, já que foi assim que venceu o Flamengo na 9ª rodada. Mas, diferentemente da partida contra a equipe carioca, a formação falhou e serviu apenas para a equipe ficar exposta em diversos momentos ao ser explorada por meio da velocidade empregada pelo ataque do Avaí formado por Copete, Marcinho e Morato.

O camisa 11 do Avaí, Muriqui, está fazendo 36 anos hoje e recebeu um presente do Pottker. Depois de vencer a disputa de bola contra Benevenuto, Pottker encontrou Muriqui sozinho na área e tocou, apenas para o aniversariante empurrar para o gol.

O jogo começou truncado, mas o Avaí teve as primeiras oportunidades e soube aproveitar as chances. Muriqui e Bissoli marcaram aos 32 e aos 40 do primeiro tempo, enquanto Robson descontou aos 43. Na volta para a segunda etapa, o Fortaleza igualou o placar com Moisés, aos 19, mas Bissoli marcou novamente aos 24 e fechou o placar.

O Fortaleza volta a campo no domingo (19), às 18h, na Arena Castelão para enfrentar o América-MG. Já o Avaí encara o Fluminense também no próximo domingo, às 19h, no Rio de Janeiro.

AVAÍ: Vladimir, Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Bruno Cortez, Lucas Ventura (Vinícius Leite), Jean Cléber, Matheus Galdezani (Rafael Vaz), William Pottker (Copete), Bissoli (Morato) e Muriqui (Renato). Técnico: Eduardo Barroca.

FORTALEZA: Marcelo Boeck, Landázuri (Ceballos), Marcelo Benevenuto, Titi, Hércules (Ronald), José Welison, Matheus Jussa (Lucas Crispim), Lucas Lima (Silvio Romero), Juninho Capixaba, Moisés (Igor Torres) e Robson. Técnico: Juan Vojvoda

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Juiz: Raphael Claus (SP)

Cartões amarelos: José Welison, Robson, Marcelo Boeck (FOR); Renato (AVA)

Gols: Muriqui (AVA), aos 32 do 1T; Bissoli (AVA), aos 40 do 1T; Robson (FOR), aos 43 do 1T; Moisés, (FOR), aos 19 do 2T; Bissoli (AVA), aos 24 do 2T.