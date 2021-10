Avaí vence e praticamente sentencia permanência do Cruzeiro na Série B

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí deu um passo importante na briga pelo acesso e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta sexta-feira (22), na Ressacada, na 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lourenço, de cabeça, marcou o gol da vitória do time catarinense, que chega aos 53 pontos, quatro a menos que o líder Coritiba, e apenas dois de distância do Botafogo, segundo colocado.

Com a derrota, o Cruzeiro praticamente dá adeus ao sonho da Série A. A missão já era difícil antes mesmo da partida em Florianópolis, e se complica ainda mais com o revés em Santa Catarina. Com mais sete jogos por fazer e 39 pontos somados [12º colocado], o time estrelado só poderia somar 60 pontos ao fim da disputa. Isso, caso vencesse todos os compromissos restantes.

Nos últimos sete anos, apenas um time conseguiu o acesso com 60 pontos: o Goiás, em 2018.

Agora, o Cruzeiro vai enfrentar o Remo, na próxima quinta-feira (28), às 21h30, no estádio Independência. Será mais um encontro da Raposa com o seu ex-técnico, Felipe Conceição. Já o Avaí visita o Operário no Germano Kruger, na sexta (29), às 19h. Ambos os jogos válidos pela 32ª rodada.

O JOGO

A partida foi bastante equilibrada no primeiro tempo. O jogo, lá e cá, gerou boas oportunidades para ambas as equipes, tanto que foram 20 finalizações somando as tentativas do mandante [11] e do visitante [9]. O problema é que o pé dos jogadores estava descalibrado, principalmente os do Avaí.

Das nove finalizações do time catarinense, apenas uma foi direto na meta de Fábio. O Cruzeiro teve um pé mais calibrado, mas faltou capricho. Das nove tentativas da Raposa, seis foram na meta de Glédson. E o goleiro do Avaí emplacou uma sequência de três defesas aos 25 minutos da etapa inicial, o que salvou sua equipe daquilo que poderia ser o primeiro gol mineiro.

Se com os pés estava difícil fazer gol no primeiro tempo, na etapa final o Avaí usou a cabeça para balançar as redes de Fábio. Lourenço recebeu cruzamento de Vinícius Leite e cabeceou forte para abrir o placar. O gol foi um balde de água fria para o Cruzeiro, que depois das mudanças (saídas de Marco Antônio e principalmente de Thiago) não conseguiu mais movimentar o ataque.

Se no primeiro tempo o time celeste teve nove finalizações, no segundo tempo foi apenas um arremate, o que mostra a queda drástica de volume do Cruzeiro na partida.

GREVE

Os jogadores do Cruzeiro ficaram três dias de greve por causa de salários atrasados. Entre 13 e 17 de outubro os atletas ficaram sem treinar, cobrando respostas e atitude da diretoria para que houvesse uma previsão de pagamento. Não só o departamento de futebol estava com os pagamentos atrasados, mas, também, os funcionários administrativos e das sedes sociais. Esses que também ameaçaram movimentos grevistas por conta dos problemas financeiros da Raposa.

AVAÍ

Glédson; Edilson (Iury), Fagner Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Marcos Serrato), Jean Cleber, Lourenço (Valdívia) e Jadson (Vinicius Leite); Copete e Rômulo (Getúlio). T.: Claudinei Oliveira

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Flávio, Marco Antônio (Wellington Nem); Bruno José, Vitor Leque (Marcinho) e Thiago (Marcelo Moreno). T.: Maurício Copertino (interino)

Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Cartão amarelo: Lucas Ventura (Cruzeiro); Betão (Avaí)

Gol: Lourenço, aos 11min do segundo tempo