Avaí vence e fica com última vaga na Série A; Vitória e Remo são rebaixados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí conquistou de maneira heroica a última vaga disponível na Série A de 2022 ao vencer, de virada, o Sampaio Corrêa na tarde deste domingo (28), na última rodada da Série B. Já as torcidas de Vitória e Remo têm motivos para lamentar: os gigantes do Nordeste e Norte do Brasil foram rebaixados para a Série C.

Avaí, Guarani e os rivais de Alagoas, CRB e CSA chegaram na rodada derradeira podendo garantir o acesso à primeira divisão, enquanto o Botafogo, que foi o campeão, o Coritiba e o Goiás já estavam garantidos na elite do futebol brasileiro.

Na briga para escapar do rebaixamento, o Londrina venceu o Vasco, que já não tinha mais ambições no campeonato, por 3 a 0 e escapou da Série C, enquanto o Vitória perdeu do Vila Nova em casa por 1 a 0 e o Remo empatou em 0 a 0 com o já rebaixado Confiança.

O Avaí entrou na rodada dependendo apenas de uma vitória em casa contra o Sampaio Corrêa para subir, mas o resultado foi conseguido com muito sufoco. O time catarinense saiu perdendo e só conseguiu a virada nos últimos minutos, após um pênalti errado ser batido novamente e Watson, do Sampaio Corrêa, ser expulso.

Até o finalzinho da rodada a vaga estava sendo conquistada pelo CSA, que goleou o já rebaixado Brasil de Pelotas por 4 a 0. Os outros times que tinham chance de classificação tropeçaram: o CRB perdeu para o Operário por 2 a 1 e o Guarani ficou no 2 a 2 com o Botafogo.