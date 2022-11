Avaí derrota Flamengo pelo Brasileirão em Maracanã lotado

Rio de Janeiro/RJ - A partida pelo Campeonato Brasileiro Série A, entre Flamengo e Avaí, que aconteceu neste sábado, dia 12, teve até gol contra no Maracanã e que favoreceu o dono da casa. A etapa inicial terminou em 1 a 1, mas o placar final foi a vitória do rebaixado Avaí sobre o rubro-negro por 2 a 1.

A abertura do placar aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Wellington, do Avaí, na tentativa de livrar a defesa de seu time, cabeceou e fez gol contra. Flamengo 1 x 0 Avaí. Mas este se manteve no ataque e, aos 49 minutos da etapa inicial, Marcinho chuta forte contra as traves do Flamengo e empata: Flamengo 1 x 1 Avaí.

No segundo tempo, as duas equipes buscaram o desempate e, mais uma vez, foi o Avaí que saiu na frente e aos 32 minutos, o camisa 35, Felipe Silva, cabeceou e marcou o segundo: Flamengo 1 x 2 Avaí. Com a prorrogação, a etapa final foi até os 52 minutos.