Avaí acerta contratação Bruno Cortez, lateral esquerdo ex-Grêmio

No Grêmio, foi titular absoluto da lateral esquerda até 2020. No ano passado, perdeu espaço e ainda assim chegou a se reunir para tratar de uma possível permanência.

O clube catarinense buscou o experiente lateral pelas características defensivas e justamente pela rodagem no Brasileirão. Cortez voltou ao Brasil em 2017, depois de atuar pelo Benfica e no futebol japonês.

Cortez é o nono reforço do Avaí para a temporada. O clube catarinense fechou acordo com o lateral ao longo da semana e espera o jogador em Florianópolis nos próximos dias.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Avaí acertou a contratação do lateral esquerdo Bruno Cortez, livre no mercado da bola desde a saída do Grêmio, em dezembro. O jogador chega para reforçar o elenco que se prepara para o Campeonato Brasileiro. O contrato será até o final do ano.

