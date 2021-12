Auxiliar técnico afirma que Jorge Jesus não volta para o Flamengo

Uma notícia mexeu com o coração do torcedor do Flamengo em todo o Brasil. De que Jorge Jesus teria dito sim ao Flamengo estaria de retorno ao Clube da Gávea. Notícia que foi rechaçada de imediato pelo seu auxiliar técnico João de Deus. Bruno Spindel e Marcos Braz, os dirigentes do Flamengo estão na Europa, precisamente em Portugal para tentar a contratação de um novo técnico. Tiveram uma reunião com Jorge Jesus, mas de cara o seu auxiliar João de Deus, explica tudo, inclusive foi mensageiro do mister: " É verdade que que ontem houve o encontro do mister com os seus amigos do Flamengo devidamente autorizado pelo pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do do presidente Rui Costa em que o mister disse que não pode e não quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir e ele quer cumprir quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica". E se isso parece uma novela é apenas o primeiro capítulo, os demais capítulos podem acontecer de acordo com os resultados que o Benfica vai obter na taça de Portugal no campeonato português ainda este mês enfrenta o Porto seu maior adversário.

