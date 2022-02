Autor do gol do título do Chelsea admite nervosismo em cobrança de pênalti

"É ruim, é duro, é difícil, mas que sirva de lição para aprender e crescer", afirmou o beque, que ganhou defesa de Gustavo Gómez, seu companheiro de zaga. "O futebol é assim, pode acontecer com qualquer um. O Luan é maduro, sabe que jogou para c...", disse o capitão.

A sensação não era tão incrível para Luan. Ele já havia cometido o pênalti que definiu a derrota do Palmeiras na semifinal do Mundial anterior, contra o Tigres. Diante do Chelsea, ainda perdeu a disputa com Lukaku no primeiro gol da formação inglesa.

"Foi incrível. É uma sensação incrível. Fomos campeões da Europa e agora somos campeões do mundo", sorriu o meia-atacante, que é o terceiro na hierarquia dos batedores do Chelsea -os dois à sua frente não estavam em campo.

O pênalti cometido pelo zagueiro Luan, em toque de mão flagrado em vídeo, só foi cobrado aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. Havertz fez a batida no canto direito de Weverton, que saltou para o outro lado e viu o placar ficar 2 a 1.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kai Havertz, 22, já tinha no currículo um gol de título de Champions League. Foi ele que definiu a vitória por 1 a 0 do Chelsea sobre o Manchester City, na última final europeia. Mesmo assim, diante da possibilidade de decidir o Mundial contra o Palmeiras, o jovem alemão sentiu a perna pesada.

