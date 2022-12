Autor da música que embalou Argentina atualiza a letra

com don Diego e com la Tota,

quero ser campeão do mundo. [outra vez campeão do mundo]

Em 2021, Romero, que era professor de catequese na Argentina, criou a letra, a publicou no Twitter e em seguida a cantou em uma transmissão antes de um jogo da seleção nas Eliminatórias. "Muchachos" caiu no gosto da torcida e dos jogadores, que a repetiram em todas as vitórias e durante a comemoração do título. Acabou virando a principal música tema do tricampeonato.

"Atualização oficial", escreveu o professor Fernando Romero, que criou a letra em 2021 com base em uma canção da banda pop La Mosca. "Somos campeões do mundo. Ninguém nos tira isso."

