Austrália vence a Irlanda em jogo com 75 mil pessoas e estreia brasileira

SÃO PAULO/SP - A Austrália sofreu, mas também venceu em sua estreia na Copa do Mundo feminina, nesta quinta-feira (20). Diante de mais de 75 mil pessoas, as donas da casa bateram a Irlanda por 1 a 0, no Stadium Australia, em Sydney (Austrália), pela primeira rodada do Grupo B. A partida foi a primeira da árbitra brasileira Edina Alves neste Mundial.

Austrália dominou grande parte do jogo, mas balançou as redes apenas em cobrança de pênalti. Catley converteu, assegurando a liderança provisória da chave.

Anfitriãs não tiveram Sam Kerr. Antes da bola rolar, a seleção informou que sua principal jogadora não disputaria as duas primeiras partidas do Mundial por uma lesão na panturrilha.

Foi a estreia da dupla brasileira Edina Alves e Neuza Back na Copa de 2023. A árbitra e sua assistente também representaram o Brasil no Mundial de 2019.

Jogo das Matildas contou com uma massa amarela e recorde local. Os mais 75 mil torcedores presentes no Stadium Australia, fizeram muito barulho, esboçando até um "olé" após o gol de Catley. O público foi o maior de um jogo de futebol feminino no país.

Austrália na frente

Austrália jogou com quis, mas parou na retranca irlandesa. Diante de uma barulhenta torcida, as Matildas controlaram a posse de bola e tentaram construir tanto com toques de bola quanto em velocidade, mas esbarraram na defesa adversária, que foi a campo com uma linha de cinco para proteger a meta de Brosnan. Quando teve a bola, a Irlanda buscou contra-ataques, mas levou pouco perigo.

Chute no gol, só nos acréscimos. Apesar do domínio, a Austrália teve dificuldades para criar chances claras durante toda a primeira etapa. Foram cinco finalizações das anfitriãs, com apenas uma delas, no último minuto, na direção da meta adversária.

Edina marcou pênalti, e Catley colocou a Austrália na frente. As donas da casa voltaram para o segundo tempo com a mesma postura, e abriram o placar logo nos minutos iniciais, em penalidade assinalada pela árbitra brasileira sem o auxílio do VAR.

Ataque da Irlanda

Irlanda se aventurou no ataque, e Arnold segurou o resultado. Em busca pelo menos do empate, as irlandesas cresceram na partida, aproveitando as falhas da saída de bola australiana e encontrando espaços para sair em velocidade e cruzar bolas na área. A goleira australiana brilhou nas cobranças de falta e escanteios fechados para assegurar a vitória em casa.

AUSTRÁLIA

Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Gorry, Cooney-Cross, Raso e Vine (Van Egmond); Foord e Fowler (Polkinghorne). Técnico: Tony Gustavsson

IRLANDA

Brosnan; Payne, Fahey, Quinn, Connolly e McCabe; Littlejohn, O'Sullivan, Farrelly (Larkin) e Sheva (Quinn); Carusa (Atkinson). Técnica: Vera Pauw.

Estádio: Stadium Australia, em Sydney (Austrália)

Público: 75.784

Árbitra: Edina Alves (Brasil)

Assistentes: Neuza Back (Brasil) e Leila Cruz (Brasil)

Cartões amarelos: O'Sullivan (IRL)

Gols: Catley (AUS), aos seis minutos do segundo tempo