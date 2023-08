Aulas de lutas contribuem para disciplina, concentração e respeito de alunos no Amazonas

Manaus/AM - Com o incentivo a prática esportiva, o projeto do Governo do Amazonas, o Formando Campeões, ligado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), tem contribuído na formação e educação de inúmeras crianças e jovens. Coordenado pela Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), o Projeto de lutas oferece aulas gratuitas nas modalidades wrestling e jiu-jitsu, para alunos de 7 a 17 anos de idade, em 18 núcleos da capital amazonense.

“Sabemos que Amazonas é o estado que mais revela talentos na luta, com incentivo a prática esportiva, o Formando Campeões tem contribuindo para que crianças e jovens, possam aprender a respeito das lutas. Por determinação do governador Wilson Lima estamos formando futuros campeões, atletas promissores no cenário esportivo”, afirmou Eric Tinoco, coordenador do Projeto Formando Campeões.

A arte suave na vida da aluna Mikaela Passos, de 9 anos, que tomou gosto pelo esporte, tem resultado em seu melhor rendimento escolar. A atleta que tinha dificuldade para se concentrar nos estudos, agora por meio esporte tem adquirido concentração e agilidade, o que tem possibilitado uma melhoria gradativa para a jovem atleta.

Sempre presente nos treinos da filha, Pâmela Passos, afirma que a evolução de Mikaela foi perceptível logo nas primeiras aulas. "O esporte tem proporcionado muitas melhorias para minha filha. Antes a Mikaela era uma criança muito agitada, hoje, por meio do jiu-jitsu está bem melhor, em todos os sentidos, e isso para mim como mãe é gratificante", comentou.

Mikaela Passos, que deseja representar o estado em campeonatos nacionais, destaca que o seu maior objetivo na modalidade. “Gosto bastante de praticar jiu-jítsu, aqui aprendo novas habilidades, além de ter mais foco e concentração. Meu maior sonho é ser uma atleta profissional”, disse a aluna do núcleo de lutas da Vila Olímpica.

Instruindo a nova geração de atletas, o mestre David Moreira, faixa preta em jiu-jitsu e campeão Panamericano em 2020, na modalidade destaca. “O esporte traz diversos benefícios que auxiliam o desenvolvimento do praticante, tanto físico e psicológico, com isso a arte das lutas por ser um esporte que exige atenção ao cumprimento das regras influencia diretamente no comportamento, gerando uma rotina com mais disciplina, agilidade e concentração”, ressaltou.

