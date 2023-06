Atual campeã em Wimbledon deixa Roland Garros por problema respiratório

Com a desistência de Rybakina, Sorribes Tormo avança à próxima fase em Roland Garros. Ela aguardará o vencedor do jogo entre a brasileira Bia Haddad Maia e Ekaterina Alexandrova.

"Eu estava positiva com meus jogos aqui em Paris, mas você nunca sabe como vai se sentir. Foi azar para mim. Agora tentarei me recuperar e fazer o meu melhor para estar preparada para a temporada de grama", disse a tenista.

SÃO PAULO/SP - A número 4 do mundo, Elena Rybakina, anunciou sua desistência de Roland Garros neste sábado (3). A tenista sofre com um problema respiratório que impossibilitou sua participação na competição.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.